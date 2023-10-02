عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حرب.. وزير الدفاع الصربي يعلن الاستعداد لدخول كوسوفو

القوات الصربية
القوات الصربية

قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوتشيفيتش، اليوم الأثنين، إن القوات الصربية مستعدة لدخول كوسوفو وميتوهيا وتنفيذ أي مهام تكلف بها إذا أمرها الرئيس الصربي.

وأضاف فوتشيفيتش في مؤتمر صفي: "أريد أن أكرر بكل وضوح ودقة ما سبق أن قلته مرات عديدة، إذا تلقى الجيش الصربي أمرا من رئيس الدولة جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن وحداتها يجب أن تدخل أراضي كوسوفو وميتوهيا كجزء من جمهورية صربيا، وستقوم القوات المسلحة بتنفيذ هذه المهمة بكفاءة ومهنية ونجاح".

وأشار وزير الدفاع الصربي إلى أن جميع مناورات الوحدات العسكرية الصربية على أراضي البلاد تتم وفقًا للوائح الوطنية، ولا تتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 ويجب ألا تهم ممثلي المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء دولة كوسوفو ألبين كورتي، إن مسلحين ملثمين يدعمهم مسؤولون صرب، هاجموا ضباط شرطة في شمال الإقليم ليل 24 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل أحدهم. 

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت لاحق في خطاب إلى المواطنين، إن وحدات شرطة كوسوفو قتلت 3 صرب، وأن قوة كوسوفو التي يقودها الناتو أعطت كورتي تفويضا مطلقا لقتل الصرب في شمال المقاطعة. 

وأشار فوتشيتش إلى أن أعضاء قوة كوسوفو ساعدوا شرطة كوسوفو في العملية ضد الصرب المحليين، لافتا إلى أنه بعد ما حدث، لن تعترف بلجراد أبدًا باستقلال كوسوفو.

كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها المنتشرة عند حدود البلدين

مستعدة لحماية أراضيها .. كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها من حدودهما المشتركة

وزير الدفاع الصربي كوسوفو القوات الصربية ميلوس فوتشيفيتش الرئيس الصربي صربيا ألكسندر فوتشيتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

مفاجآت في الأهلي| ورطة ذهاب سيمبا.. وصن داونز يتراجع عن الانسحاب من دوري السوبر

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

موضوعات متعلقة

كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها المنتشرة عند حدود البلدين

مستعدة لحماية أراضيها .. كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها من حدودهما المشتركة

رغم الحشد العسكري.. صربيا لا تريد الحرب مع كوسوفو

ترشيحاتنا

السيسي : استعدوا لسيل من الأكاذيب والافتراءات غير مسبوق لغاية الانتخابات الرئاسية

الجزائر.. تعيين رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة سوناطراك

الآلاف يشاركون في مسيرة الأعلى للآباء والمعلمين لتأييد ترشح السيسي لفترة جديدة

الرئيس السيسي: الجيش والشرطة دفعوا ثمن وتضحيات كثيرة

أول تعليق من روسيا على مزاعم انسحاب أرمينيا من معاهدة الأمن الجماعي

من الجيزة لميدان الجلاء .. مسيرة وطنية بالآلاف لمطالبة السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية | صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة ليبتون: كيف صنع رجل أعمال فقير إمبراطورية الشاي

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف أسباب انتشار زيت الطعام الفاسد بالأسواق

دخلت في غيبوبة كاملة.. إعلامية شهيرة بين الحياة والموت| وهذه أعراض المرض

بملابس كاجول.. صبا مبارك تستعرض جمالها رفقة أصدقائها| شاهد

فيديو

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

تحذير لأولياء الأمور.. أمطار تصل القاهرة وتراجع الحرارة 12 درجة مرة واحدة

السيول تهدد ليبيا من جديد.. تحرك عاجل لتفادي الكارثة

إلى 1800 جنيه| هبوط أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ