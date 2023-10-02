إعلان حرب.. وزير الدفاع الصربي يعلن الاستعداد لدخول كوسوفو

قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوتشيفيتش، اليوم الأثنين، إن القوات الصربية مستعدة لدخول كوسوفو وميتوهيا وتنفيذ أي مهام تكلف بها إذا أمرها الرئيس الصربي.

وأضاف فوتشيفيتش في مؤتمر صفي: "أريد أن أكرر بكل وضوح ودقة ما سبق أن قلته مرات عديدة، إذا تلقى الجيش الصربي أمرا من رئيس الدولة جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن وحداتها يجب أن تدخل أراضي كوسوفو وميتوهيا كجزء من جمهورية صربيا، وستقوم القوات المسلحة بتنفيذ هذه المهمة بكفاءة ومهنية ونجاح".

وأشار وزير الدفاع الصربي إلى أن جميع مناورات الوحدات العسكرية الصربية على أراضي البلاد تتم وفقًا للوائح الوطنية، ولا تتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 ويجب ألا تهم ممثلي المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء دولة كوسوفو ألبين كورتي، إن مسلحين ملثمين يدعمهم مسؤولون صرب، هاجموا ضباط شرطة في شمال الإقليم ليل 24 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل أحدهم.

وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في وقت لاحق في خطاب إلى المواطنين، إن وحدات شرطة كوسوفو قتلت 3 صرب، وأن قوة كوسوفو التي يقودها الناتو أعطت كورتي تفويضا مطلقا لقتل الصرب في شمال المقاطعة.

وأشار فوتشيتش إلى أن أعضاء قوة كوسوفو ساعدوا شرطة كوسوفو في العملية ضد الصرب المحليين، لافتا إلى أنه بعد ما حدث، لن تعترف بلجراد أبدًا باستقلال كوسوفو.