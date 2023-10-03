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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) تزور مستشفى الغردقة العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 استقبل مستشفى الغردقة العام وفدًا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) صباح اليوم. تأتي هذه الزيارة في سياق التعاون الدولي والدعم التقني بين الوكالة اليابانية والهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف رفع مستوى جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى الغردقة العام، ضمن إطار مشروع تحسين الجودة في المستشفيات المصرية (EH-QIPS).

 

قاد الوفد الياباني الخبير الياباني في إدارة المستشفيات، السيد كوداي تاتينو، والدكتور عمار فرج، أخصائي إدارة المستشفيات، والأستاذة فايزة أحمد علي، أخصائية جودة في فرع وسط الصعيد بقطاع التأمين الصحي.

 

خلال الزيارة، قام الوفد بمراجعة مشاريع التحسين وزيارة الأقسام التي تم بها تنفيذ هذه المشاريع. وقد تميزت الزيارة بالاطلاع على التقدم الكبير الذي أحرزه الفريق المختص والعمل الجاد الذي بذله لتحسين جودة الخدمات الطبية في المستشفى العام. وقد تجاوزت هذه الجهود التقليدية، مما أثنى عليه الوفد الياباني وأشاد بالتطور السريع الذي حققه المستشفى.

 

في نهاية الزيارة، استقبل الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، الوفد، حيث عبر عن شكره العميق للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) كشريك مصر الوفي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة. وأكد على أهمية نهج 5S-KAIZEN-TQM في إدارة المستشفيات.

 

تأتي هذه الزيارة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت قيادة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام للتأمين الصحي الشامل، ورئيس مشروع تحسين الجودة بالمستشفيات المصرية (EH-QIPS). تعكس هذه الزيارة التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمات الصحية وتقديم أفضل رعاية للمواطنين.

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