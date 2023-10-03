برنامج تدريبي لتأهيل أعضاء هيئة التدريس للوظائف القيادية بجامعة العريش

نفذ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، برنامج تدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية الأكاديمية بنسخته الثانية لقيادات الجامعة والذى عُقد للمرة الثانية بجامعة العريش والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، تماشيًا مع التوجهات العالمية لإدارة مؤسسات التعليم العالي التي تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات بهدف تعظيم الأداء.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وفخامة السيد عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير أداء الجامعات وتوجيهها لتحقيق مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية، في إطار رؤية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء، للنهوض بالجامعة، وإعداد القيادات الأكاديمية بالجامعة،

البرنامج التدريبي:

ويهدف التدريب إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين بالبرنامج التدريبي، بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية والانتقال بالجامعة من التقليدية إلى جامعة ذكية بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي بالجامعة.



تناول البرنامج حزمة من البرامج المتخصصة في مجال: التطوير المؤسسي – التخطيط الاستراتيجي في القيادة الجامعية – الجوانب المالية والقانونية في الجامعات – القضايا القومية، ومكافحة الفساد، وإدارة الأزمات.

من جانبه قدم الدكتور رئيس الجامعة، الشكر للمحاضرين طوال مدة البرنامج، و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستهدفين بالتدريب على مستوي كليات الجامعة، مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة والمشرف على البرنامج التدريبي، وجميع القائمين على نجاح هذا التدريب.

وأكد استمرار الجامعة في أداء رسالتها نحو التطوير والتميز خلال الفترة القادمة.

