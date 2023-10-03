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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب: برنامج المرأة تقود يدعم مهارات السيدات

مؤتمر بمحافظة الإسكندرية
مؤتمر بمحافظة الإسكندرية

قال إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

 

جاء خلال افتتاح الندوة التعريفية بديوان عام محافظة الإسكندرية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وقيادات محافظة الإسكندرية من السيدات.

 

وأشار إلى أن البرنامج يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف، وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

 

ويستهدف برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتكوير قدراتهن علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

 

ويستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلي 50 عام  العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، يأتي ذلك في إطار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية.

الاسكندرية إدارة المشروعات الأكاديمية الوطنية للتدريب التخطيط والتنمية التحول الرقمي القطاع العام والخاص المهندسة جيهان مسعود المحافظات المصرية

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