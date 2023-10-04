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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالات فورية لمحاولات البناء العشوائي بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأسدية لإزالة حالتين تعدي بالدبش بناحية المنحر على مساحة ٢ قيراط ، وأخرى عبارة عن سور 50م طولي.

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وفي مركز بلبيس وبالوحدة المحلية بانشاص الرمل تم إزالة وفك شدة خشبية لدور اول علوى بمساحة 120متر بعزبة حمد قرية بير عمارة واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف وفي مركز و مدينة ابوكبير بالوحدة المحلية ببني عياض تم إزالة تعدي بالبناء بالبلوك الابيض بمساحة 400م2 على الأرض الزراعية و تمت الإزالة حتى سطح الأرض.

 

وفي مركز ديرب نجم تم إزالة فورية بقرية شنبارة متقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وتنفيذ قرار ازالة برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ عبارة سور مرصوص بالطوب الأحمر وخشب وسدة على مساحة ٨٨.٥ م تقريباً مقام على املاك دولة وتم ازالة السور وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

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