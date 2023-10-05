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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة في تاريخها.. بولندا تعلن نشر نظام دفاع صاروخي فوق وارسو

صواريخ باتريوت أمريكية
صواريخ باتريوت أمريكية

أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوش بلاشزاك، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة البولندية نشرت نظام دفاع صاروخيا فوق وارسو لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال "بلاشزاك"، في تصريحات تليفزيونية، "يتم تجهيز وارسو بالدفاع الصاروخي لأول مرة في التاريخ"، لافتا إلى أن العاصمة البولندية في السابق كانت مغطاة بأنظمة الدفاع الجوي فقط.

وشدد بلاشتشاك على أن أمن السماء فوق وارسو سيتم ضمانه بواسطة نظام باتريوت الأمريكي، مضيفا أن "تشغيل النظام الصاروخي سيبدأ اعتبارا من الغد".

وفي عام 2018، وقعت بولندا عقدًا مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ باتريوت أمريكية الصنع لنظام الدفاع الصاروخي الوطني فيسلا الذي تعمل وارسو على تطويره. 

وتتطلب مرحلتا هذا البرنامج حصول بولندا على 16 منصة إطلاق و208 صواريخ و4 محطات رادار، كما تم التوقيع على اتفاقية لشراء 138 قاذفة وأكثر من 1000 صاروخ لنظام ناريو للدفاع الصاروخي/الدفاع الجوي قصير المدى.

والهدف الرئيسي من هذا النظام هو تغطية القوات والمنشآت في منطقة العمليات القتالية والقواعد الجوية، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة فيسلا المتوسطة المدى المضادة للطائرات والصواريخ على ارتفاعات منخفضة.

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