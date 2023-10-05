عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. ريم مصطفى تخطف القلوب بجمالها.. شاهد

ريم مصطفي
ريم مصطفي

تألقت الفنانة ريم مصطفي في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وظهرت ريم مصطفي بإطلالة ساحرة وناعمة، مرتدية فستانا مجسم باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها واعتمدت علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وانوثتها بشكل كبير.

 

انتهت النجمة ريم مصطفى من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" أمس، الثلاثاء، حيث عادت ريم إلى القاهرة بعد إجازة صيف طويلة خارج مصر من أجل تصوير المشاهد الأخيرة لها في الفيلم، بعد أن انتهت من معظم مشاهدها حتى شهر يونيو الماضى.

 

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث تضم قائمة الأبطال كلاً من: خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وهاجر أحمد،وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وصبري فواز، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.
 

فيلم “أهل الكهف” مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أهل الكهف الفنانة ريم مصطفى النجمة ريم مصطفى خارج مصر ريم مصطفي عبدالرحمن أبو زهرة فيلم اهل الكهف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

100 شهيد وأكثر من 120 جريحا حصيلة حادث الكلية الحربية بسوريا

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

ترشيحاتنا

بعد شكوى مواطنين على الفيس بوك.. الأمن يداهم حي قبلي برشيد

ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 معلم الجديدة في يناير المقبل

نزل بئر الدفن.. وزير السياحة يتفقد الكشف الأثري في سقارة| صور

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

وكيل المخابرات الأسبق: كتاب خلف خطوط العدو متاح في مكتبات المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ