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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني.. هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية

هطول أمطار غزيرة
هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي  في بعض أنحاء المحافظة، وخاصة شرقي المدينة، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة وبنسبة حدوث 50% تقريبا.

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وأكد الشريف على التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مشددًا على المتابعة الميدانية على مدار الساعة لحالة الشوارع، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات 
منوهًا أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة في انعقادها بشكل دائم لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار متفاوتة الشدة وخاصة بالمناطق الساخنة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. 
وجاءت الجولات بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، ورؤساء الأحياء.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية الأجهزة الامنية الاحوال الجوية الجولات الميدانية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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