الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة إنتشار الباعة الجائلين بأحد القطارات المتجهة من الإسكندرية

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحبة الحساب من إنتشار الباعة الجائلين داخل أحد القطارات المتجهة من الإسكندرية إلى الغربية والتسبب فى إزعاج المواطنين.

بالفحص تبين أن الواقعة بخط القطار (الإسكندرية – المنصورة) وقد أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (بائع متجول).

كما يشار إلى أنه تم توجيه حملات بالقطارات بصفة مستمرة للحد من تلك الظواهر ومنع تسلل البائعين إليها حيث أسفرت الجهود خلال الثلاث شهور الماضية عن ضبط (8387) بائع متجول.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.