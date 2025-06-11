تخطت 200 مليون مشاهدة.. تامر عاشور يشيد بـ«الليثي» بعد غنائه «هيجيلي موجوع»

علّق الفنان تامر عاشور على غناء المطرب الشعبي محمود الليثي لأغنيته الشهيرة "هيجيلي موجوع"، والتي تم تداولها في العديد من المناسبات، بعد أن غناها الأخير بطريقته الخاصة.

وقال تامر عاشور، خلال لقائه مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، إنه يعشق مطربي الغناء الشعبي، خاصة الذين يتمتعون بصوت مميز، مشيرًا إلى أنه يحب محمود الليثي، لأنه قدّم الأغنية بطريقة مميزة ومليئة بالمشاعر.

الليثي يرد على إشادة تامر عاشور: "العشق يخليك ليا"

وفي هذا السياق، شارك محمود الليثي هذه الإشادة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب معلقًا: "إنت حبيبي وأخويا ونور عيني، كفاية حبك ليا يا نجم العالم العالمي تامر عاشور. العشق يخليك ليا، وكلامك الحلو شرف كبير ليا. إنت البطل يا عم الدنيا، والله أكبر عليك، ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا. وبشكر صاحبة السعادة الأستاذة العظيمة بنت بلدي الدقهلية، بلد العظماء، العظيمة إسعاد يونس. ربنا يخليكم ليا يا رب."

"هيجيلي موجوع".. نجاح غير مسبوق

كان تامر عاشور قد حقق، العام الماضي، نجاحًا غير مسبوق من خلال أغنيته الشهيرة "هيجيلي موجوع"، حيث تصدرت مؤشرات البحث والترند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما انتشرت بشكل واسع في الشارع المصري، منذ طرحها في بداية العام.

وقد شارك في صناعة الأغنية ثلاثة من شباب نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم، والموزع عمرو الخضري، والملحن عمرو الشاذلي، وتميّز أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة، مما جعلها تلامس قلوب جمهور تامر عاشور داخل مصر وخارجها.

وتُعد أغنية "هيجيلي موجوع" من أكثر الأغاني الرائجة في عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تجاوزت مشاهداتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، كما أصبحت الأغنية الأكثر مشاهدة في عام 2024.

وقد نال تامر عاشور عنها جائزتين في حفل توزيع جوائز بيلبورد العربية، هما: جائزة أفضل أغنية مصرية لعام 2024 ، جائزة أغنية العام على مستوى الوطن العربي عن نفس الأغنية.