كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

مع ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم، يتجه كثيرون نحو البحث عن بدائل طبيعية وآمنة لدعم صحة القلب، بعيدًا عن الأدوية والمكملات الكيميائية.

وفي هذا السياق، يشير خبراء التغذية إلى أن عصير الرمان يُعد من أبرز المشروبات التي أثبتت الأبحاث قدرتها على تعزيز صحة القلب، بفضل ما يحتويه من مركبات نباتية فعالة ومضادات أكسدة قوية.

وتناول كوب يوميًا من عصير الرمان يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًا في صحة القلب، ووفقًا لما نشر في موقع "هيلث لاين"، من خلال عدة فوائد مهمة ومن أبرزها ما يلي:

ـ خفض ضغط الدم المرتفع:

أظهرت دراسات نُشرت في American Journal of Clinical Nutrition أن المواظبة على شرب عصير الرمان تساهم في خفض مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على مضادات أكسدة تساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، ما يخفف العبء الواقع على القلب.

ـ تحسين الكوليسترول:

يساهم الرمان في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مع زيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

وتوضح أبحاث من National Institutes of Health أن المركبات الفعالة في الرمان تقلل تراكم الدهون في الشرايين، مما يساعد في الوقاية من تصلب الشرايين.

ـ حماية الشرايين من التصلب:

يتميز عصير الرمان بغناه بالبوليفينولات، والتي تعمل على منع أكسدة الكوليسترول داخل الأوعية الدموية، وهي إحدى العمليات التي تؤدي إلى تصلب الشرايين مع الوقت، ما يجعله خيارًا مثاليًا للوقاية من أمراض القلب التاجية.

ـ تعزيز تدفق الدم:

بحسب دراسة منشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences، فإن تناول عصير الرمان بانتظام يساعد على تحسين تدفق الدم إلى القلب، ويزيد من كفاءة أداء الأوعية، مما يُعزز وصول الأكسجين إلى عضلة القلب، ويدعم وظائفه الحيوية.

ـ تقليل الالتهابات المزمنة:

الرمان غني بمضادات الأكسدة القوية مثل: الأنثوسيانين والبوليفينولات، والتي تُسهم في خفض مستويات الالتهاب في الجسم، بما في ذلك الالتهاب المزمن في الأوعية الدموية، الذي يُعد أحد أبرز أسباب تطور أمراض القلب.

وفي الختام، يؤكد الخبراء أن دمج عصير الرمان الطبيعي ضمن الروتين اليومي قد يكون خطوة بسيطة وفعالة نحو حماية القلب ودعم صحة الدورة الدموية، شرط أن يكون العصير طبيعيًا وخاليًا من السكريات المضافة.