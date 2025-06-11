تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

حذّر خبراء الصحة من مخاطر ارتداء الأحذية الضيقة بالنسبة لمرضى السكري، مؤكدين أن هذا النوع من الأحذية يمكن أن يتسبب في ظهور مسامير القدم (الكالو)، ويؤثر سلبًا على تدفق الدم والأعصاب في القدمين، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

وقد يؤدي ٱرتداء الأحذية الضيقة لمرض السكري إلى تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية، وهي عوامل تساهم في ظهور تقرحات جلدية أو قرح في القدمين قد تتفاقم بسرعة، وتُشكل تهديدًا حقيقيًا على صحة المريض.

قرحة القدم.. بداية الخطر الحقيقي

أكد الأطباء أن كثيرًا من حالات بتر القدم أو الجزء السفلي من الساق تبدأ بقرحة بسيطة لم يتم علاجها في الوقت المناسب، ووفقًا لما نشر في موقع Times Now.

ويمكن لظهور القرحة غير الملتئمة أن تتسبب في ضرر بالغ للأنسجة والعظام، وقد تتطلب تدخلًا جراحيًا أو حتى بترًا جزئيًا.

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

عوامل تزيد من خطر بتر القدم لمرضى السكري

ـ ارتفاع مستمر في مستويات السكر في الدم

ـ التدخين

ـ تلف الأعصاب الطرفية

ـ وجود مسامير أو كالو في القدم

ـ تشوهات القدم

ـ ضعف الدورة الدموية في الأطراف

ـ تاريخ سابق بالإصابة بقرح القدم

ـ حالات بتر سابقة

ـ مشاكل في الرؤية

ـ أمراض الكلى

ـ ارتفاع ضغط الدم (أكثر من 140/80 مم زئبق)

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة



نصائح طبية للوقاية من قرح القدم لمرضى السكري

وشدد الخبراء على أن التحكم في مستويات السكر في الدم هو الأساس للوقاية من مضاعفات القدم السكري، إلى جانب اتباع النصائح التالية:

ـ فحص القدمين يوميًا لاكتشاف أي جروح أو بثور أو احمرار.

ـ غسل القدمين يوميًا بماء فاتر وتجفيفهما جيدًا، خاصة بين الأصابع.

ـ استخدام بودرة التلك أو نشا الذرة للحفاظ على جفاف الجلد بين الأصابع.

ـ عدم استخدام الأدوات الحادة لإزالة الكالو أو مسامير القدم.

ـ قص الأظافر بشكل مستقيم لتجنب جروح الجلد.

ـ عدم المشي حافيًا داخل المنزل أو خارجه.

ـ ارتداء جوارب تمتص الرطوبة، ويفضل أن تكون من القطن أو الألياف الخاصة.

ـ اختيار أحذية مريحة ذات دعم جيد للكعب وقوس القدم.

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

في الختام، شدد الأطباء على أن العناية اليومية بالقدمين والالتزام بالفحوصات الدورية يمكن أن تُجنّب مرضى السكري مضاعفات قد تصل إلى فقدان الطرف.