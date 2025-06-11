قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
آية التيجي

حذّر خبراء الصحة من مخاطر ارتداء الأحذية الضيقة بالنسبة لمرضى السكري، مؤكدين أن هذا النوع من الأحذية يمكن أن يتسبب في ظهور مسامير القدم (الكالو)، ويؤثر سلبًا على تدفق الدم والأعصاب في القدمين، مما يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

 وقد يؤدي ٱرتداء الأحذية الضيقة لمرض السكري إلى تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية، وهي عوامل تساهم في ظهور تقرحات جلدية أو قرح في القدمين قد تتفاقم بسرعة، وتُشكل تهديدًا حقيقيًا على صحة المريض.

قرحة القدم.. بداية الخطر الحقيقي

 

أكد الأطباء أن كثيرًا من حالات بتر القدم أو الجزء السفلي من الساق تبدأ بقرحة بسيطة لم يتم علاجها في الوقت المناسب، ووفقًا لما نشر في موقع Times Now.

 ويمكن لظهور القرحة غير الملتئمة أن تتسبب في ضرر بالغ للأنسجة والعظام، وقد تتطلب تدخلًا جراحيًا أو حتى بترًا جزئيًا.

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

عوامل تزيد من خطر بتر القدم لمرضى السكري

ـ ارتفاع مستمر في مستويات السكر في الدم

ـ التدخين

ـ تلف الأعصاب الطرفية

ـ وجود مسامير أو كالو في القدم

ـ تشوهات القدم

ـ ضعف الدورة الدموية في الأطراف

ـ تاريخ سابق بالإصابة بقرح القدم

ـ حالات بتر سابقة

ـ مشاكل في الرؤية

ـ أمراض الكلى

ـ ارتفاع ضغط الدم (أكثر من 140/80 مم زئبق)

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة


نصائح طبية للوقاية من قرح القدم لمرضى السكري

وشدد الخبراء على أن التحكم في مستويات السكر في الدم هو الأساس للوقاية من مضاعفات القدم السكري، إلى جانب اتباع النصائح التالية:

ـ فحص القدمين يوميًا لاكتشاف أي جروح أو بثور أو احمرار.

ـ غسل القدمين يوميًا بماء فاتر وتجفيفهما جيدًا، خاصة بين الأصابع.

ـ استخدام بودرة التلك أو نشا الذرة للحفاظ على جفاف الجلد بين الأصابع.

ـ عدم استخدام الأدوات الحادة لإزالة الكالو أو مسامير القدم.

ـ قص الأظافر بشكل مستقيم لتجنب جروح الجلد.

ـ عدم المشي حافيًا داخل المنزل أو خارجه.

ـ ارتداء جوارب تمتص الرطوبة، ويفضل أن تكون من القطن أو الألياف الخاصة.

ـ اختيار أحذية مريحة ذات دعم جيد للكعب وقوس القدم.

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

في الختام، شدد الأطباء على أن العناية اليومية بالقدمين والالتزام بالفحوصات الدورية يمكن أن تُجنّب مرضى السكري مضاعفات قد تصل إلى فقدان الطرف.

مرضى السكري الأحذية الضيقة مخاطر ارتداء الأحذية الضيقة الكالو مسامير القدم تدفق الدم الأعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: المذاهب الفقهية كانت موجودة على عهد النبي

أقل عين عندنا في الأرياف

"أقل عين عندنا في الأرياف" أمين الفتوى يعلق على فيديو الحسد المنتشر

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد