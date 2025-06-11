لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

فى لقطة عفوية تفاعل الفنان أسر ياسين فى حفل زفاف الفنانة أمينة خليل على المصور أحمد زعتر الذى أقيم يوم الأحد الماضي فى اليونان .

ونشر الحساب الرسمي et بالعربي مقطع لأسر ياسين وهو يغني أغنية La bamba للفنان ritchie valens وسط أجواء مليئة بالبهجة.

https://www.instagram.com/reel/DKvA9BpsSq4/?igsh=bHh2NG93eDhzYmVx

حفل زفاف أمينة خليل

وأقيم أمينة خليل حفل زفافها الثاني يوم الأحد الماضي على المصور أحمد زعتر في أجواء رومانسية على إحدى جزر اليونان.

الحفل أقيم في فندق فاخر بإطلالة خلابة على البحر، وسط حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين.. وحرصت أمينة خليل على تنظيم الحفل بنفسها ليكون مميزًا وبطابع أوروبي هادئ، بعيدًا عن صخب الإعلام.

كانت الفنانة أمينة خليل قد احتفلت بزفافها الأول في القاهرة يوم 30 مايو الماضي، في حفل عائلي حضره عدد من النجوم المقربين، من أبرزهم منى زكي وأحمد حلمي ومحمد فراج وأسيل عمران وياسمينا العبد وفريق مسلسلها الرمضاني لام شمسية.

نشرت أمينة خليل على حسابها الرسمي بموقع انستجرام صورًا من الحفل الأول، ووجهت رسالة مؤثرة لزوجها أحمد زعتر قائلة: “لك إلى الأبد.. لي إلى الأبد.. لنا للأبد.. جوزي أحمد زعتر.. ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".