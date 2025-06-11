عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر

أعرب محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس مصر، بعد الفوز المثير على فريق بيراميدز في المباراة النهائية.

وأشاد طارق بأداء اللاعبين وروحهم القتالية، مشيرًا إلى أن الفريق أثبت جدارته رغم تأخره في النتيجة.



جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج





وأكد طارق، في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” عبر قناة الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء كانت العامل الأبرز في تحقيق اللقب، من خلال دعمها المستمر والمؤثر على مدار مشوار البطولة. وأوضح أن وقوف الجماهير خلف الفريق في الأوقات الصعبة كان له بالغ الأثر في تحفيز اللاعبين وتحقيق الفوز.



ثقة في الفريق ورغبة دائمة في إسعاد الجماهير

وأضاف طارق: “كنت واثقًا تمامًا من قدرة الفريق على العودة في المباراة، حتى بعد التأخر بهدف. ما يشغلني دائمًا هو إسعاد جماهير الزمالك العظيمة، لأنها تستحق الفرح والبطولات.” وأكد أن هذا التتويج هو أقل ما يمكن تقديمه للجماهير، التي تساند النادي في كل الظروف.



شكر وامتنان خلال مرحلة صعبة

وخلال حديثه، وجّه طارق الشكر لكل من دعمه خلال أزمته الصحية الأخيرة، معربًا عن امتنانه لكل من ساندوه في تلك الفترة. واعتبر أن هذه اللحظات تُجسد روح المحبة والترابط داخل نادي الزمالك، سواء على مستوى الإدارة أو الجماهير.

تطلع لمستقبل مشرق للقلعة البيضاء





واختتم محمد طارق تصريحاته بالتأكيد على رغبته في رؤية نادي الزمالك دائمًا في المقدمة، مشددًا على أن الجميع داخل النادي سيواصل العمل يدًا بيد من أجل رفعة الكيان وتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات.