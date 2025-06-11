قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صيغة دعاء صلاة الحاجة الصحيح.. دار الإفتاء توضح الكلمات المستجابة
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
عمرو وردة يكشف كواليس أزماته مع اتحاد الكرة .. اتظلمت كتير
أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها خلال شهرين وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران
واشنطن بوست: حالة تأهب قصوى في أمريكا تحسبًا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران
صيغة الاستغفار الصحيحة لتحقيق الأمنيات.. رددها بعد الفجر وانتظر الفرج
دعاء قبل الفجر.. 9 كلمات تنقلك من ضيق العيش لسعة الرزق
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يونيو بالزيادة الجديدة
إيران تحذر أمريكا من عواقب "وخيمة" لأي عمل عسكري ضد طهران
شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات
الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
آية التيجي

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن العودة لنظام غذائي صحي بعد فترات اللخبطة، مثل الإجازات وعيد الأضحى وتناول اللحوم والدهون أمر ممكن وسهل.

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

وشدد القيعي في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" الإخباري، على أن “النجاح لا يتوقف على عدم الخطأ، بل على القدرة على الرجوع الواعي بعده”.

وتابع القيعي: "الخطوة الأولى بعد أي فترة من الخروج عن النظام الغذائي، يجب ألا تكون باللوم أو الشعور بالذنب، بل بالفهم. الجسم يحتاج وقتًا لإعادة التوازن، وجلد الذات لا يُحفّز التغيير، بل يؤجله".

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

البداية من أول وجبة

وأوضح القيعي، أن أفضل طريقة للعودة إلى المسار الصحيح هي البدء فورًا، دون انتظار بداية الأسبوع أو الشهر، قائلاً: "ابدأ من أول وجبة. اختر مصادر بروتين نظيفة مثل البيض أو التونة أو صدور الدجاج، مع خضروات طازجة أو مشوية، ودهون صحية مثل زيت الزيتون أو حفنة مكسرات".

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

الحركة مفتاح استعادة النشاط

وأضاف القيعي، إلى أن استعادة النشاط لا تتطلب مجهودًا شاقًا في البداية، موضحًا: "20 دقيقة من المشي يوميًا كافية لتحفيز الجسم وتحسين الحالة المزاجية، خاصة بعد فترات الخمول أثناء العطلات".

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

الوعي أول خطوات التغيير

وأشار إلى أن تدوين ما يتم تناوله لمدة 48 ساعة فقط يمكن أن يكون له أثر بالغ في تغيير السلوك الغذائي، قائلاً: "ليس الهدف من الكتابة أن نراقب أنفسنا بغرض العقاب، بل من أجل الوعي، وهو ما يساعد على فهم العادات الغذائية بدقة".

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

غيّر المفهوم قبل النظام 

واختتم الدكتور معتز القيعي تصريحه بالتأكيد على أهمية تغيير النظرة العامة إلى التغذية الصحية، موضحًا:
"الدايت ليس حرمانًا، بل أسلوب حياة يعكس احترامك لجسمك وصحتك. الالتزام لا يحتاج نظامًا قاسيًا، بل يحتاج وعيًا وهدوءًا وخطوات بسيطة ولكن ثابتة".

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
خسارة الوزن نظام غذائي عيد الأضحى الإجازات اللحوم تناول اللحوم الدهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس .. موعدها وتفاصيلها

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

صورة أرشيفية

خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..درجاتك هنا

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025 خطوة بخطوة

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

الزمالك

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

انخفاض درجات الحرارة

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

أرشيفية

تقرير: فرصة عقد جولة الأحد من المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران تتضاءل

فانس

نائب الرئيس الأمريكي: لا أعلم ما إذا كانت إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي

ترامب

ترامب يكشف عن تفاصيل الاتفاق التجاري الجديد مع الصين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت

طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..
طريقة عمل كريمة الطبخ بالبيت..

قبل أن تتناول الموز.. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة
قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

فستان خطف الأنظار.. إلهام شاهين بإطلالة فرعونية أنيقة

إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي
إلهام شاهين بإطلالة فرعونية مميزة من تصميم سيف العبيدي

فيديو

احتفالات النجوم بأمينة خليل

أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد