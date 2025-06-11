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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أكدت وزارة النقل في بيان رسمي، أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص ظهر في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتكسير إحدى لمبات القطارات الروسية الجديدة التي تم إدخالها مؤخراً للخدمة بهدف تحسين مستوى الراحة والخدمة المقدمة للركاب.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذا السلوك الذي وصفته بـ"غير المسؤول" و"المشين"، مشددة على أن ما حدث لا يمثل أخلاق وقيم الشعب المصري، ويعد اعتداءً مباشراً على ممتلكات عامة مملوكة للدولة وللمواطنين.

وأوضح البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لتخريب أو إتلاف منشآت أو معدات السكك الحديدية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات لا تضر فقط بالممتلكات، بل تعطل جهود الدولة في تطوير واحد من أهم مرافق النقل الجماعي في مصر.

وأكدت "النقل" أنها تُكثف من حملات التوعية عبر مختلف الوسائل الإعلامية وصفحاتها الرسمية، مناشدة المواطنين التعاون في حماية مرفق السكك الحديدية، الذي يعد مسؤولية جماعية، من خلال الابتعاد عن أي سلوكيات سلبية من شأنها التأثير على سلامة التشغيل أو مستوى الخدمات المقدمة.

وشددت الوزارة على أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تواصل تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير المرفق ورفع كفاءته، الأمر الذي يتطلب وعياً مجتمعياً بحجم هذه الاستثمارات وأهمية الحفاظ عليها.

واختتمت البيان برسالة واضحة: "القطارات ليست مجرد وسيلة نقل... بل أمانة في أعناقنا جميعاً."

وزارة النقل القطارات الوزارة

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