بسبب لعب العيال.. القبض على المتهم بضرب ابن شقيقه في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على طفل بالشرقية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بالشرقية من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى على نجلها بالسب والضرب وإحداث إصابته بخدوش وسحجات وجرح قطعى بإصبع اليد لخلافات بين نجلها ونجل المشكو فى حقه حول اللهو.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









