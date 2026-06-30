بحوزته سلاح أبيض وخرطوش.. القبض على شخص يمارس البلطجة في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد جيرانه يحمل أسلحة نارية وبيضاء ويقوم بترويع المواطنين والتحرش بالسيدات بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (صاحب محل إكسسوارات سيارات– مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ)، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد جيرانه لقيامه بالتعدى عليه وأهليته بالسب وتهديده بسلاح أبيض وفرد خرطوش لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض والقطعة الحديدية "فرد خرطوش هيكلى" المستخدمان فى التعدى ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات "ما زال قيد الحبس".