زيادة الإحساس بالحرارة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة خلال يوليو وأغسطس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تزايد تأثير الرطوبة خلال شهري يوليو وأغسطس، مؤكدة أنها ستكون السبب الرئيسي في ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة، رغم أن القيم الفعلية المسجلة قد تظل ضمن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن نسب الرطوبة بدأت بالفعل في الارتفاع مع دخول فصل الصيف، ومن المتوقع أن تواصل زيادتها مع بداية شهر يوليو، مشيرة إلى أن الرطوبة تعد العامل الأبرز في زيادة الشعور بحرارة الطقس.

وأضافت أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستسجل أعلى معدلات للرطوبة، والتي قد تتجاوز 85% خلال يوليو، بينما تصل في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري إلى نحو 75%، وهو ما ينعكس على الإحساس بدرجات حرارة أعلى من المعلنة.

وأشارت إلى أن شهر أغسطس يمثل ذروة ارتفاع نسب الرطوبة، إذ قد تصل في بعض المدن الساحلية إلى 100%، فيما تقترب من 95% في القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة والرطوبة ويزيد من الإحساس بالطقس الحار.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع الرطوبة يقلل من كفاءة تبخر العرق من جسم الإنسان، وهو ما يحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة، وبالتالي يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة فعليًا.

ونصحت الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة للمساعدة في تقليل تأثير ارتفاع الرطوبة