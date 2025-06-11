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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يوسف فوزي بأول ظهور بعد سنوات من الغياب: «أنا تعبان.. وادعولي لما أموت»|خاص

الفنان يوسف فوزي مع أوركيد سامي
الفنان يوسف فوزي مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد الفنان القدير يوسف فوزي في منزله، بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

يوسف فوزي مريض بالشلل الرعاش

وظهر الفنان متأثرًا بإصابته بمرض الشلل الرعاش، وبدت عليه علامات التقدم في العمر بشكل واضح.

الروتين اليومي للفنان يوسف فوزي

وكشف الفنان يوسف فوزي عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع زوجتي. أستيقظ في العاشرة صباحًا، ثم أتناول الفطور والدواء، لكنه صعب جدًا ويشعرني بالتعب. بعد ذلك أذهب إلى النادي، وأجلس عند الأشجار لأني أحب الطبيعة”.

يوسف فوزي: أنا تعبان أوي وافتكروني بالخير

وأضاف فوزي بحزن: “أنا تعبان أوي... افتكروني بالخير لما أموت. كل اللي يشوف عمل فني ليا يدعي لي ويفتكرني بالخير”.

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أمير كرارة هو المناسب لتجسيد سيرتي الشخصية:

 

وعن إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال فوزي إنه يتمنى ذلك، مشيرًا إلى رغبته في أن يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة تحديدًا.

يوسف فوزي: أمير كرارة فنان جميل

وأكد فوزي: “بحب أمير كرارة، وسبق واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل، وكل أعماله حلوة، وبيحب الضحك جدًا”.

يُذكر أن موقع صدى البلد الإخباري أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، من تقديم الإعلامية أوركيد سامي، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.
وقد كشف فوزي، ولأول مرة، عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية والفنية، وتصدَّر اسمه تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر اللقاء.

اخبار الفن نجوم الفن يوسف فوزي أمير كرارة

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