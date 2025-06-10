بعد غياب سنوات.. يوسف فوزي لـ صدي البلد: أتمنى أمير كرارة يجسد سيرتي الذاتية.. (انفراد)

التقى موقع صدى البلد مع الفنان القدير يوسف فوزي في بيته بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

ظهر الفنان يوسف فوزي، متأثرا بمرضه بالشلل الرعاش، وبدت عليه علامات التقدم في العمر.

في البداية هنأ يوسف فوزي جمهوره بعيد الأضحي المبارك متمنيا للجميع عاما سعيدا.

وحول إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال يوسف فوزي إنه يتمنى ذلك، وطلب أن يجسد دوره الفنان أمير كرارة تحديدا.

وأضاف يوسف فوزي "أحب أمير كرارة وسبق واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل وكل أعماله حلوة وبيحب الضحك جدا".

يذكر أن موقع صدي البلد الإخباري التقى الفنان يوسف فوزي في لقاء خاص وحصري بعد غيابه سنوات عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض، وكشف لأول مرة في هذا اللقاء أسرارا كثيرة حول حياته الشخصية والفنية.

لمشاهدة اللقاء:

https://youtube.com/shorts/tpFzg8ylS-0