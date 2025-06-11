يوسف فوزي في لقاء نادر: القرآن الكريم سر سعادتي وأتمنى حسن الختام | خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير يوسف فوزي في منزله، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وظهر الفنان متأثرًا بإصابته بمرض الشلل الرعاش، وبدت عليه علامات التقدُّم في العمر بشكل واضح.

وكشف الفنان يوسف فوزي عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع زوجتي. أستيقظ في العاشرة صباحًا، ثم أتناول الفطور والدواء، لكنه صعب جدًا ويُشعرني بالتعب. بعد ذلك أذهب إلى النادي، وأجلس عند الأشجار لأنني أحب الطبيعة”.

وأضاف فوزي: “القرآن الكريم هو سر سعادتي، فأنا حريص، والحمد لله، على قراءة القرآن الكريم، والصلاة، وعبادة الله سبحانه وتعالى، وأتمنى حسن الختام”.

وتابع بحزن: “أنا تعبان أوي... افتكروني بالخير لما أموت. كل اللي يشوف عمل فني ليا، يدعي لي، ويفتكرني بالخير”.

وعن إمكانية تجسيد سيرته الذاتية في عمل فني، قال فوزي إنه يتمنى ذلك، مشيرًا إلى رغبته في أن يُجسِّد شخصيته الفنان أمير كرارة تحديدًا.

وأكد فوزي: "بحب أمير كرارة، وسبق واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو فنان جميل، وكل أعماله حلوة، وبيحب الضحك جدًا."

يُذكر أن موقع صدى البلد الإخباري قد أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، من تقديم الإعلامية أوركيد سامي، وذلك بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.

وقد كشف فوزي، ولأول مرة، عن العديد من الأسرار حول حياته الشخصية والفنية، وتصدَّر اسمه تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر اللقاء.



https://youtube.com/shorts/zPWVRQs9JNg?si=YVgsOdwTq6MYda8w