مسلسل لا ينتهي.. القصة الكاملة لانهيار شرفة عقار شرقي الإسكندرية

تكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه.



وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.



وقد لقي عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث انهيار سقف شرفة عقار بمنطقة سابا باشا، الواقعة في نطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية.



وكشف اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية أن العقار الذي انهارت به إحدى الشرفات، مكون من دور أرضي و ١٠ أدوار علوية والعقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام ٢٠٠٨.



وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بسقوط شرفة عقار أمام ١٥ شارع مختار عبد الحليم خلاف من طريق الجيش سابا باشا بنطاق حى شرق.



وعلى الفور، توجه مأمور وضباط قسم أول الرمل ومدير وضباط الحماية المدنية إلى موقع الحادث والأجهزة التنفيذية بحي شرق إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين قيام مالك العقار والمقيم بالدور التاني بأعمال إحلال وتجديد الألوميتال بشرفة الوحدة السكنة الخاصة به، مما تسبب في سقوط سقف شرفة الدور الثالث علي العمال وأسفر عن وفاة عامل واصابة ٣ آخرين.



وجار إخلاء العقار إداريا بمعرفة ضباط قسم الشرطة وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعمل كوردون حول العقار لسلامة المارة والممتلكات، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

