عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل تسليم شهادات ورشة التصوير بمهرجان الإسكندرية .. صور

صدى البلد

قدمت اليوم الخميس  شهادات ورشة التصوير السينمائي التي أقيمت ضمن برنامج فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٩، حيث اختتمت امس فعاليات الورشة وسط حضور وتفاعل كبير من المشاركين، قام بتسليم المتدربين كلاً من مدير التصوير سمير فرج ، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

وكانت قد سبق و أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج بالدورة الـ 39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأكد الأمير أباظة رئيس المهرجان في بيان له، أن سمير فرج له بصمته الإبداعية الهامة في تاريخ السينما المصرية،  فمن فيلم الظلال في الجانب الآخر 1974، مرورا بأفلام مثل ''عندما يسقط الجسد 1976، ورحلة النسيان 1978، وتمضي الأحزان 1979، وحب لا يرى الشمس 1980، والغول 1983، والنمر الأسود 1984، والبيه البواب 1987، والمولد 1989، والإرهابي 1994، إلى بداية الألفينات التي استهلها بفيلم يمين طلاق 2000.


من أعماله السينمائية  أيضا الباطنية 1980 للمخرج حسام الدين مصطفى، البدرون 1987 للمخرج عاطف الطيب، فيلم شمس الزناتي 1991 للمخرج  سمير سيف، فيلم بخيت وعديلة 1995 للمخرج نادر جلال،  وغيرها كثير فقد تجاوزت أعماله الفنية بمختلف أجناسها أكثر من 140 عملا.


مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.

الدكتورة نيفين الكيلاني الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الناقد السينمائي الأمير أباظة دكتورة نيفين الكيلاني فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى فعاليات مهرجان الإسكندرية مهرجان الإسكندرية السينمائي ورشة التصوير السينمائي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

ترشيحاتنا

البطولة الأهم كرويا.. الإمارات تعلق على فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030

حال نجاح هذا المرشح.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

سوريا.. أول رد من الجيش السوري بعد استهداف الكلية الحربية

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

سوريا .. حقيقة وجود وزير الدفاع أثناء تفجيرات الكلية الحربية

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

ما علاقة محمد رمضان؟مخرج دوران شوبرا يكشف سرا خفيا عن هيثم أحمد زكي

فيديو

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ