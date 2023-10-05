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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات موجة الطقس السيئ.. تفاصيل

صدى البلد

يتابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح الشريف أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة وبنسبة حدوث 50% تقريبا.

وأكد الشريف التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مشددًا على المتابعة الميدانية على مدار الساعة لحالة الشوارع، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات. 

ونوه إلى أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة في انعقادها بشكل دائم لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار متفاوتة الشدة، خاصة بالمناطق الساخنة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية. 

وجاءت الجولات بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، ورؤساء الأحياء.

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