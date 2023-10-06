الكرملين: الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية في أوكرانيا

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية في أوكرانيا، بعد أن أدت غارة جوية على قرية هروزا في شمال شرق أوكرانيا إلى مصرع 52 شخصا.

ويقوم عمال الإنقاذ بانتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد ما قالته كييف إن الضربة كانت أحد أكثر هجمات موسكو دموية على المدنيين منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تضرب البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فضلا عن تجمعات القوات والقيادة العسكرية للبلاد.



وبدورها، نشرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فريقا ميدانيا للتحقيق في الهجوم الروسي على قرية هروزا الأوكرانية الذي أسفر عن مصرع 52 شخصا على الأقل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، للصحفيين في جنيف، إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي رأى بنفسه التأثير المروع لمثل هذه الهجمات، مصدوم بشدة ويدين عمليات القتل هذه".

وأضافت: "لقد نشر فريقا ميدانيا في الموقع للتحدث إلى الناجين وجمع المزيد من المعلومات".



