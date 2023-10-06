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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات والسعودية تستحوذان على 77% من تداولات البورصات العربية في سبتمبر

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

استحوذت الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على نحو 77% من إجمالي تداولات البورصات العربية خلال تداولات شهر سبتمبر الماضي، بحسب صندوق النقد العربي .

وذكر صندوق النقد العربي، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي ترصد أداء 14 بورصة، أن قيمة تداولات أسواق المال الإماراتية والسعودية بلغت نحو 37.5 مليار دولار من إجمالي تداولات البورصات العربية البالغة 48.8 مليار دولار خلال الشهر المنصرم.

وأوضحت النشرة صندوق النقد العربي أن قيمة تداولات أسواق المال الإماراتية بلغت 8.5 مليار دولار في سبتمبر الماضي موزعة بواقع 5.9 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 2.58 مليار دولار لسوق دبي المالي.

وأشارت إلى أن قيمة تداولات السوق المالية السعودية بلغت نحو 28.9 مليار دولار، فيما بلغت تداولات بورصة مصر 5.32 مليار دولار، وبورصة قطر 3.01 مليار دولار وبورصة الكويت 2.52 مليار دولار.

ووصلت قيمة تداولات بورصة مسقط إلى 132.9 مليون دولار وبورصة عمان إلى 112.5 مليون دولار وبورصة بيروت 75.4 مليون دولار وبورصة فلسطين 72.7 مليون دولار، وبورصة البحرين 27.6 مليون دولار، وبورصة العقار 17 مليون دولار، وبورصة دمشق 7.3 مليون دولار.

وعلى صعيد القيمة السوقية للبورصات العربية، أوضحت نشرة صندوق النقد العربي، أن سوق أبوظبي سجل نمواً بنسبة 4.1% لتصل إلى 776.5 مليار دولار، وزادت القيمة السوقية لسوق دبي بنحو 1.64% إلى 189.6 مليار دولار.

القيمة السوقية لبورصة مصر

ووفق النشرة، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مصر بنسبة 7.6% إلى 44.4 مليار دولار، وسوق دمشق بنسبة 1.59% إلى 4.01 مليار دولار، وبورصة قطر 0.3% إلى 165.9 مليار دولار، وبورصة عمان 0.2% إلى 23.8 مليار دولار.

وذكرت أن رسملة السوق المالية السعودية وصلت إلى 3.04 تريليون دولار، وبورصة الكويت إلى 133.07 مليار دولار وبورصة مسقط 61.07 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 58.9 مليار دولار.

وبينت النشرة أن رسملة بورصة بيروت سجلت نحو 18.2 مليار دولار، وبورصة تونس نحو 7.66 مليار دولار، وبورصة فلسطين ما قيمته 4.88 مليار دولار.

النقد العربي الامارات السعودية البورصات بورصة

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