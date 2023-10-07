طوفان الأقصى.. المستوطنون يصابون بالذعر ويفرون من منازلهم.. شاهد

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهروب وفرار مستوطني غلاف غزة.

ويأتي ذلك عقب القصف الجوي الدي تعرضت له إسرائيل من جانب قوات حماس، والذي خلف العديد من الضحاياوالأسري.

https://x.com/shehabagency/status/1710552652268876010?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

هذا وقالت مصادر إعلامية اليوم السبت، "جندي إسرائيلي جديد في قبضة المقاومة في خانيونس”.

وأضافت أخري، أنه "لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين .. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عناقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار".

وأكدت القناة 13 العبرية، أنه تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

فيما أضافت القناة 12 العبرية، قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مصرع إسرائيلية إثر قصف صاروخي من قطاع غزة.