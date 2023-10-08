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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات 3 أيام

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على البنك الأهلي في مباراة الفريقين الأخيرة بمسابقة دوري نايل.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة دوري نايل.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

رفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

 

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