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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للناشئات يواجه ساو تومي.. اليوم

منتخب مصر للناشئات
منتخب مصر للناشئات - أرشيفية

يلتقي منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما، اليوم الأحد، منتخب ساو تومي على استاد الاسكندرية في ذهاب التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024.

وحرصت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على الكرة النسائية، على التواصل مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبات من أجل المطالبة بضرورة تحقيق الفوز في اللقاءين ذهابا وإيابا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، وإسراء أسامة مدربا عاما، ومحمد عرفات مدرب حراس المرمى، وسالم عاطف محلل أداء، ومحمد خاطر معد بدني، والدكتورة إيمان كمال، طبيب المنتخب، والدكتورة ميريت مونيس، أخصائي علاج طبيعي، وحنان حامد، أخصائي تأهيل، وسونيا سيد مديرا إداريا للمنتخب، وأحمد حسن وحسني نصر للمهمات.
 

مصر منتخب مصر للناشئات كأس العالم دينا الرفاعي محمد كمال إتحاد كرة

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