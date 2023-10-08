منتخب مصر للناشئات يواجه ساو تومي.. اليوم

يلتقي منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما، اليوم الأحد، منتخب ساو تومي على استاد الاسكندرية في ذهاب التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024.

وحرصت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على الكرة النسائية، على التواصل مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبات من أجل المطالبة بضرورة تحقيق الفوز في اللقاءين ذهابا وإيابا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، وإسراء أسامة مدربا عاما، ومحمد عرفات مدرب حراس المرمى، وسالم عاطف محلل أداء، ومحمد خاطر معد بدني، والدكتورة إيمان كمال، طبيب المنتخب، والدكتورة ميريت مونيس، أخصائي علاج طبيعي، وحنان حامد، أخصائي تأهيل، وسونيا سيد مديرا إداريا للمنتخب، وأحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

