رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على بناء شخصية عصرية للخريج

أكد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ان الجامعة تحرص على بناء شخصية عصرية للخريج، لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب متطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.

واشار كشك إلي ان دور الجامعة لايقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار، مشيرًا ان الجامعة تقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، اخر ايام سير إجراءات التقديم والكشف الطبى لطلاب الثانوية الفنية (٣-٥) سنوات ،وخريجي المعاهد الفنية المُلتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

وخلال جولته ، وجّه الدكتور كشك رئيس الجامعة بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير اجراءات التقديم ، كما وجه بتوفير باص الجامعة لتوصيل الطلاب واولياء امورهم من الجامعة للبنك الأهلى لدفع المصروفات الدراسية والعودة لإستكمال اجراءات التقديم.

والجدير بالذكر ان المحاضرات التعريفية لطلاب الفرقة الأولى لجميع البرامج التكنولوجية الموجودة "ميكاترونكس ، أوتوترونكس،تكنولوجيا المعلومات ، الطاقة الجديدة والمتجددة ،التبريد والتكييف ستبدأ غدًا الإثنين الموافق ٩ اكتوبر الجارى ،من الساعة 9 صباحًا الى 12 ظهرًا، لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية الثلاث سنوات بمدرج (1) ،ومن الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء لطلاب الدبلومات الفنية الخمس سنوات والمعاهد الفنية بمدرج (3).