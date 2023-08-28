رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يعدد مميزات الدراسة وبروتوكلات التعاون

قال العربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن عدد الجامعات التكنولوجيا في مصر وصل إلى 10 جامعات، ويتم أنشاؤها في المناطق الصناعية، لتخدم الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية.

وأضاف “العربي كشك” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الجامعة وفرت لائحة دراسات عليا، لتمكين الطلاب من الحصول على الماجيستير والدكتوراه المهنية.

وأكمل: نقوم بعمل بروتوكولات تعاون مع الجامعات الدولية في الخارج، مثل الصين وماليزيا وكندا، متابعا: الشهادات ستكون معتمدة، وستتيح لهم العديد من فرص عمل.



وأكد على أن الإعلام لعب دورا هاما في تعريف أولياء الأمور بالجامعات التكنولوجية، متابعا: الجامعات بتفرق كل عام عن العام الذى يسبقه.



وشدد على أنه لا يوجد فرق بين التعليم الفنى والثانوية العامة، وفرص الجامعات التكنولوجية واعدة، وهناك دمج كبير بين الطلاب، وعليه أصبح هناك وعيا لدى الطلاب.

