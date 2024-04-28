وزير المالية السعودي: لا يمكن الطلب من الدول التركيز على النمو وهي تحت الديون

نصح وزير المالية السعودي محمد الجدعان الدول بتكييف وتعديل المخططات الاقتصادية للتعامل مع الظروف والتطورات، وفق ما ذكرت الشرق بلومبيرج.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".

وأشار وزير المالية إلى وجود معدلات تفاوت شديدة بين الدول من حيث أدائها الاقتصادي، و أنه لا يمكن الطلب من الدول التركيز على النمو وهي تحت الديون.

واكد على مسؤولية مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لدعم الدول التي تواجه صعوبات.

كما لفت إلى تحدّي معدلات التضخم التي نتجت عن كورونا، ورفع الفائدة "التي تتجه للأسف لمزيد من التفاقم"، والتطورات الجيوسياسية.

وذكر الجدعان أيضاً في كلمته بإن "رأس المال البشري هو محور التركيز في المملكة، التي تركز على شعبها وازدهار اقتصادها بدل الانخراط في النزاعات".