المحاولة السابعة.. الهلال السعودي يرفض الاستسلام في صفقة أوسيمين

أكد تقرير صحفي، رفض مجلس إدارة نادي الهلال السعودي الاستسلام في صفقة ضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي.

كانت تقارير صحفية، أكدت في وقت سابق رفض أوسيمين 6 محاولات من نادي الهلال لضمه آخرها عرض بقيمة 40 مليون يورو سنويًا.

وبحسب فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، فإنه رغم رفض فيكتور أوسيمين عروض الهلال عدة مرات، إلا أن النادي السعودي لم يستسلم وسيقدم عرضًا جديدًا".

وأضافت أن الدوري الإنجليزي لا يزال وجهة مقترحة لفيكتور أوسيمين بجانب يوفنتوس الإيطالي.

ويستعد الهلال لمواجهة ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في الجولة الافتتاحية بكأس العالم للأندية 2025.

ويوجد الهلال في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية، رفقة ريال مدريد وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.



مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، (المنافس الرابع لم يتحدد بعد استبعاد ليون).

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.