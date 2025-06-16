قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي
"لجنة أزمات" برئاسة مدبولي لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية
محاظف قنا يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لفحص العقارات المجاورة بمحيط منزل دندرة المنهار
الأجانب كتير بالفريق.. خبر مثير عن مستقبل المثلوثي مع الزمالك
أبو العينين: مصر تواجه أخطر موقف في تاريخها وتقف على خط النار بشجاعة
شوبير يكشف حقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك في صفقة تبادل مع بيراميدز
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين.. فيديو
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
أبو العينين يوجه الشكر للرئيس السيسي على مبادرة الرواد الرقميين
بدء الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم
نجم بالميراس: الأهلي فريق منظم وقوي وسنقاتل أمامه لتحقيق الفوز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تشيلسي
تشيلسي
محمد السعيد

يستهل فريق تشيلسي الإنجليزي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة لوس أنجلوس الأمريكي، اليوم الإثنين.

ويستهدف تشيلسي تحقيق بداية قوية بالفوز على لوس أنجلوس وقطع خطوة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

في المقابل، يتسلح لوس أنجلوس بعامل الأرض لتحقيق مفاجأة أمام البلوز بخطف نقاط المبارة الثلاث أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية أندية تشيلسي ولوس أنجلوس والترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة تنطلق مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “مرسيدس-بنز” بالولايات المتحدة الأمريكية.

تذاع مباريات كأس العالم للأندية بشكل أساسي عبر شبكة “DAZN”، كما تملك شبكة قنوات MBC حقوق المونديال ويمكن مشاهدة المباراة المرتقبة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.


مجموعات كأس العالم للأندية


المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، لوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

تشيلسي كأس العالم للأندية لوس أنجلوس القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصلحة الجمارك تصدر منشورًا رقابيًا جديدًا بشأن حظر تصدير خام الرمال البيضاء

داج يولين دانفيلت

السفير السويدي: شراكتنا الصناعية مع مصر تعكس التزامنا بالتنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا

خلال المؤتمر

مؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد

بالصور

يعالج 5 مشاكل صحية.. فوائد الليمون الأسود

الليمون الاسود
الليمون الاسود
الليمون الاسود

القوات المسلحة تنظم بالتعاون مع وزارة الإتصالات لقاءً لتعريف المجندين بمبادرة التدريب التكنولوجي

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين

شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس

سيارة
سيارة
سيارة

رئيس تويوتا: السيارات الكهربائية أكثر تلويثًا من الهجينة

رئيس تويوتا
رئيس تويوتا
رئيس تويوتا

فيديو

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

سري النجار

بطل الساحر: استغربت أن الجمهور لسه فاكرني.. وسعيد بما تقدمه منة شلبيl خاص

أميرة فتحي

أنا مش موظفة.. أميرة فتحي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

هالة سرحان - الهام شاهين

الرحلة للمطار استغرقت 6 ساعات.. إلهام شاهين وهالة سرحان في مطار البصرة للعودة إلى القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد