أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن صفقة نادي الفتح السعودي الجديدة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن صفقة نادي الفتح السعودي الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"الفتح السعودي يجس نبض بيراميدز لضم فيستون ماييلي الموسم المقبل".

كشف الإعلامى أحمد حسن عن تصريحات جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي للفتح السعودي والزمالك السابق، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وقال جوزيه جوميز: "مستمر مع الفتح السعودي بالموسم الجديد.. واتفاقي لتدريب الأهلي المصري مجرد شائعات".

وقد كشف الإعلامي أحمد حسن عن وجود ثلاث صفقات جديدة في الخط الدفاعي لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: ”مصدر في الأهلي: سنضم 3 صفقات جديدة في الخط الدفاعي بخلاف الخماسي (تريزيجيه - زيزو - حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان - محمد سيحا).. وهدفنا إنهاء التعاقد معهم قبل نهاية الأسبوع الجاري.. لاستخراج تأشيرات سفرهم إلى أمريكا".

من جانبه، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل أحد مدافعي النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، من دون الكشف عن هويته بشكل مباشر، وذلك قبل ختام مباريات الموسم المحلي أمام فاركو.

وقال شوبير عبر تصريحات تلفزيونية، إن اللاعب "المدافع" قد حسم وجهته المقبلة، مشيرا عن تقديره لما قدمه للنادي الأهلى.

وأضاف شوبير أن اللاعب لن يشارك في المباراة القادمة للفريق أمام فاركو بالدوري.

ويصل الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم، الثلاثاء، أو في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، وذلك عقب مواجهة الأهلي وفاركو.

ومن المقرر أن يقود ريفيرو تدريبات الفريق قبل السفر في 4 يونيو المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب أندية إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي. ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي يوم 15 يونيو المقبل.