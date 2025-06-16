الإصابة تجبر نور الشربيني على الانسحاب من بطولة العظماء الثمانية

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، اليوم الإثنين، انسحاب البطلة المصرية نور الشربيني من بطولة العظماء الثمانية.

وتعانى المصنفة الثانية عالميًا في لعبة الاسكواش (سيدات)، إصابة في الكتف أجبرتها على عدم خضوها البطولة المقرر انطلاقها 25 يونيو الجاري في كندا.

بيان رابطة اللاعبين المحترفين

انسحبت بطلة العالم والمصنفة الثانية عالميا نور الشربيني من نهائيات بطولة العظماء الثمانية المقبلة بسبب إصابة مستمرة في الكتف.

وحلت الأمريكية أوليفيا ويفر محل نور الشربيني وتتصدر المجموعة الثانية، وستواجه أماندا صبحي وسيفاسانجاري سوبرامانيام وأمينة عرفي في مبارياتها بمرحلة المجموعات.

شهدت المجموعة الأولى صعود البلجيكية تيني جيليس إلى المركز الرابع، متخلفة عن المصنفة الأولى عالميًا نوران جوهر، وتكمل اليابانية ساتومي واتانابي، التي تشارك لأول مرة في البطولة، وجورجينا كينيدي، التي انضمت مؤخرًا، بقية المجموعة في مباريات من المتوقع أن تكون مثيرة.

وستُقام نهائيات جولة البطولة في استوديوهات ريفايفال السينمائية في تورنتو، وهي الأولى من نوعها في كندا.