صحف الإمارات اليوم.. الاجتماع التشاوري السداسي يؤكد ضرورة إنهاء الحرب على غزة.. نتنياهو قلق من إصدار مذكرة اعتقال ضده.. والشرطة الأمريكية تستخدم القوة لفض دعم الجامعات للفلسطينيين

الاجتماع التشاوري السداسي يؤكد ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة

إسرائيل: سنؤجل عملية رفح في حال التوصل لاتفاق بشأن الرهائن

نتنياهو قلق للغاية.. احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بسبب غزة

مقتل وإصابة 38 شخصا إثر إعصار قوي في الصين

الإمارات تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في شمال دارفور وتحث الأطراف السودانية على العودة إلى الحوار

الشرطة الأمريكية تستخدم القوة لفض دعم الجامعات للفلسطينيين

روسيا تحتجز موظفاً بوزارة الدفاع في قضية رشوة

سلطت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي نتناولها في السطور التالية.

محليا، ذكرت صحيفة “البيان” أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعربت عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الفاشر في شمال دارفور والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.

ودعت الإمارات - في بيان أصدرته وزارة الخارجية - جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية، على إنهاء القتال، والعودة إلى الحوار.

وبشأن التطورات في غزة، فمن صحيفة الإمارات اليوم، أكد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية "الوزاري التشاوري" الذي عقد في الرياض، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع القيود كافة التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معبرين عن دعمهم للجهود كافة الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

ترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بحضور الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، والدكتور أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وحسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشئون المدنية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية.

ومن صحيفة “البيان”، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

في الشأن العالمي، نقلت صحيفة “البيان”، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه قتل 5 أشخاص وأصيب 33 آخرون إثر إعصار قوي ضرب جوانجو، عاصمة مقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين، بعد ظهر يوم السبت، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

ومن صحيفة “الخليج”، فضّت قوات الأمن الأمريكية، أمس السبت، اعتصام طلاب جامعة «نورث إيسترن» في مدينة بوسطن غرب الولايات المتحدة بالقوة، استمراراً للاحتجاجات المستمرة منذ 11 يوماً، بعدما تحولت أحرام الجامعات الأمريكية إلى مكان للإعراب عن الغضب حيال العدوان الإسرائيلي والحرب في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الشهداء المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية لتل أبيب.

فيما لا تزال جامعة «ساينس بو» في العاصمة الفرنسية وجامعات أخرى عبر أوروبا، تشهد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، ومطالبة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتقول الشرطة الفرنسية: إنها تخطط لإجلاء طلاب يحتلون أحد مباني الجامعة التي تعتبر إحدى أعرق الجامعات في فرنسا.

ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة روسية أمرت بحبس مشتبه به آخر بعد اعتقال نائب لوزير الدفاع سيرغي شويغو للاشتباه في تلقيه رشى.وكشفت وثائق المحكمة أن أمراً صدر باحتجاز أنطون فيلاتوف، أحد مساعدي تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع.

أما صحيفة “الاتحاد”، فقد أوضحت أن الطقس السيئ أسفر عن حدوث دمار في مدينة "هارتلاند" الأمريكية، مع ورود تقارير عن اجتياح أعاصير خمس ولايات، ومن المتوقع أيضا هبوب عواصف قوية من ولاية "تكساس" حتى "البحيرات العظمى".