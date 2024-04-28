وزير الإتصالات: شركات حفظ وتخزين البيانات الرقمية العالمية تعمل على الاستثمار بمصر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات العالمية المتخصصة في حفظ وتخزين البيانات الرقمية والتي تتاح لعدد ضخم من المؤسسات، تعمل على الاستثمار مع مصر، لأن بها مراكز بيانات عملاقة.

وقال عمرو طلعت، خلال كلمته التي ألقاها، في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، إنه في الماضي منظومة حفظ البيانات للمؤسسات، كان عليها أن يكون لديها الكثير من الأجهزة، أو أنها تبدأ وفق احتياجاتها فقط، مما كان يعطلها، ولكن بفضل وجود البنية التحتية القوية، أصبح هناك مرونة في حفظ البيانات.

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم افتتاح 3 مراكز بيانات عملاقة، منها مركز البيانات الاستراتيجي، معدة بخصائص علمية عالية.