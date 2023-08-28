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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة الدلتا التكنولوجية: نوفر للطلاب تدريب بالشركات المحيطة بالمنطقة الصناعية

العربى كشك، رئيس
العربى كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية

قال العربى كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن عدد الجامعات التكنولوجيا في مصر وصل إلى 10 جامعات، ويتم أنشاؤهم فى المناطق الصناعية، لتخدم الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية.

وأضاف “العربي كشك” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن النظام داخل الجامعات أكاديمى وتطبيقى وتدريب بالشركات المحيطة بالمنطقة الصناعية، متابعا: لدينا بروتوكول تعاون مع الشركات المتواجدة بالمنطقة، من أجل توفير كافة البرامج للطلاب.

وأكمل: نعمل على تكييف برامج الجامعة التى يتلقاها الطلاب حسب احتياجات الشركات وسوق العمل، متابعا: الشركات طلبت منا إمهالهم شهرين للإستعانة بطلاب الجامعة الخريجين.


وأوضح أن أحد الشركات طلبت برنامج تكنولوجيا صناعة "الإستبنات"، وقدمنا الفكرة إلى وزارة التعليم العالي، متابعا: بعض شركات الأدوية طلب منا برنامج تكنولوجيا الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية.
 


 

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