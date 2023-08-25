رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تعيين 6 معيدين جدد من أوائل الدفعة

قرر الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، تعيين 6 من اولى دفعات الجامعة معيدين بالجامعة، بواقع 2 لكل قسم من الأقسام الثلاثة التي بدأت بها الجامعة من أوائل الدفعات، وتعد أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

تقدم الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بالتهنئة إلى أوائل أولى دفعات الجامعة وتعيين عدد ٦ منهم معيدين بالجامعة ،بواقع ٢ لكل قسم من الأقسام الثلاثة التى بدأت بها الجامعة أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

وجاء التعين بناء على الخطة الخمسية التى وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ لتكليف المعيدين بالكلية وذلك من العام الجامعي ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧.



ومن جانبه، حثّ الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة ،الطلاب علي ضرورة التحلي بالثقة بالنفس وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا ان إدارة الجامعة حريصة علي توفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب، وتوفير مناخ تعليمي يساعد على مواكبة أحدث المستجدات العالمية.

كما اكد رئيس الجامعة ان تعيين الأوائل يعمل على تحفيز الطلاب لمزيد من التفوق والتميز ويعد دافعاً لزيادة مساحة دائرة المنافسة الطلابية والذي سيساعد علي تميز العملية التعليمية داخل الجامعة، مشيرًا الى حرص الجامعة على إعداد جيل قادر على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواكبة تطورات العصر.

