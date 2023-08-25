عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تعيين 6 معيدين جدد من أوائل الدفعة

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

قرر الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، تعيين 6 من اولى دفعات الجامعة معيدين بالجامعة، بواقع 2 لكل قسم من الأقسام الثلاثة التي بدأت بها الجامعة من أوائل الدفعات، وتعد أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

تقدم الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بالتهنئة إلى أوائل أولى دفعات الجامعة وتعيين عدد ٦ منهم معيدين بالجامعة ،بواقع ٢ لكل قسم من الأقسام الثلاثة التى بدأت بها الجامعة أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

وجاء التعين بناء على الخطة الخمسية التى وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ لتكليف المعيدين بالكلية وذلك من العام الجامعي ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧.

نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة

معهد إعداد القادة وجامعة جنوب الوادي ينظمان البرنامج التدريبي لبناء الوعي


ومن جانبه، حثّ الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة ،الطلاب علي ضرورة التحلي بالثقة بالنفس وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا  ان إدارة الجامعة حريصة علي توفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب، وتوفير مناخ تعليمي يساعد على مواكبة أحدث المستجدات العالمية.
كما اكد رئيس الجامعة ان تعيين الأوائل يعمل على تحفيز الطلاب لمزيد من التفوق والتميز ويعد دافعاً لزيادة مساحة دائرة المنافسة الطلابية والذي سيساعد علي تميز العملية التعليمية داخل الجامعة، مشيرًا الى حرص الجامعة على إعداد جيل قادر على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواكبة تطورات العصر.
 

جامعة الدلتا التكنولوجية رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك اولى دفعات الجامعة معيدين بالجامعة ن 6 من اولى دفعات الجامعة معيدين بالجامعة معيدين بالجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

مفاجأة في أسعار هذه السلع.. بشائر بريكس موجة انخفاضات قادمة

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

بقرار من اللجنة الثلاثية.. إقالة جديدة في الزمالك

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

ترشيحاتنا

القبض على شبكة تجسس إسرائيلية قبل مغادرة دولة عربية | تفاصيل

عطّلت المدارس | إعلان الطوارئ بإندونيسيا بسبب حرائق نفايات هائلة

الحزب الديمقراطي: الحفاظ على استقرار الدولة أهم دوافع تأييد السيسي فى الانتخابات

جهاز سور مجرى العيون: إعادة تشكيل بحيرة عين الصيرة استغرق عامين ونصف

دعاء يوم الجمعة المستجاب في آخر الدقائق .. أدركه بـ 7 كلمات للرزق

لا تسامح مع الخيانة.. من المسئول عن مصرع قائد فاجنر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. 6 أسباب وراء ارتفاع ضغط الدم

سعر خرافي.. فستان جومانا مراد فى مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل.. شاهد

بدون فلتر.. سارة سلامة تثير الجدل رفقة والدها من مهرجان القاهرة للدراما

أسما شريف منير وشيرين حلقوا زيرو.. علاقة الحالة النفسية للمرأة بقص الشعر

فيديو

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

ولا أجدع محترف.. مقطع فيديو لعجوز تعمل كـ حلاق يثير الجدل

داخل على 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ