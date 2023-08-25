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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة وجامعة جنوب الوادي ينظمان البرنامج التدريبي لبناء الوعي

صدى البلد

أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حرص المعهد على تكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية والتأهيلية والدورات التدريبية في شتى المجالات لمنتسبي المجتمع الجامعي، وذلك بناءً على توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتوصية الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ ذلك.

وأعرب همام مدير معهد إعداد القادة، عن أهمية بناء الوعي وتطوير المعرفة لدى القادة الجامعيين سواء من السادة أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، مؤكدًا أن البرامج التدريبية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدراتهم وتمكينهم من مواجهة التحديات المختلفة.

معهد إعداد القادة

وبحسب البيان الصادر من معهد إعداد القادة يعتزم المعهد إقامة برنامجين لبناء الوعي (البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس - والبرنامج التدريبي للعاملين بالجامعة) وذلك بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، ويعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

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ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير القدرات فى الجامعات الحكومية وزيادة وعيهم بأهمية دورهم في تحقيق التطور والتقدم، كما يتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات التي تسهم في التوعية بموضوعات متنوعة مثل القيادة الكاريزمية، وفن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، والتوعية والحفاظ على الأمن القومي المصري، والفن ودوره في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية.

هذا وتنطلق فعاليات البرنامج التدريبي لبناء الوعى لأعضاء هيئة التدريس بالتزامن مع البرنامج التدريبي للعاملين خلال يومي السبت والأحد ٢٦ - ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣، بجامعة جنوب الوادى.

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