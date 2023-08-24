قلب العقرب.. نجم أحمر عملاق يظهر بجوار القمر الليلة

تشهد سماء مصرالليلة ظاهرة فلكية مميزة، حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة، وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال؛ لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، أننا علي مواعيد اليوم الخميس 24 أغسطس ظاهرة فلكية جميلة ومع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يستعد الراصدون وهواة الفلك لمتابعتها وهي اقتران القمر مع نجم قلب العقرب، وسنتمكن من مشاهدة نجم قلب العقرب أثناء اقترانه مع القمر ومشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

وأوضح تادرس، أن القمر مع نجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) يمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة، عند دخول الليل، وحتى بداية غروب هذا المشهد، بغضون 23:50 مساء تقريبا.

وأشار أستاذ الفلك إلي أن النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلى جانب آخر شهدت سماء مصر يوم الاثنين الماضي ظاهرة فلكية حين اقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، اننا شهدنا يوم الاثنين الماضي ظاهرة فليكة مميزة وفريدة حيث شاهدنا القمر برفقة نجم مميز للغاية ويمكنا مشاهدة نجم سبيكا Spica السماك الأعزل بالعين المجردة.

واوضح تادرس انه امكننا رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم إلى أن يغرب هذا المشهد بغضون 9:50 مساءا تقريبا.