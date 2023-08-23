البحوث الفلكية تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر ندوة تعريفية بالمنح الدولية المقدمة من الهيئة "التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية"، وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد.

وتقام الندوة يوم الاثنين القادم الموافق 28 أغسطس 2023 في تمام الساعة 11 صباحآ بمقر معهد البحوث الفلكية (مرصد حلوان).

يشار إلى أن "فولبرايت مصر" هي واحدة من عدة برامج للتبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة؛ والتي تهدف إلى تحسين العلاقات بين الثقافات في الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال تبادل الأشخاص والمعارف والمهارات.

جدير بالذكر أن هيئة الفولبرايت بمصر تعد من أقدم وأكبر الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد تم إنشاؤها بمقتضى بروتوكول تعاون دولي بين الدولتين، والذي تم توقيعه في 3 نوفمبر 1949 وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين، وتقدم الهيئة عدد كبير من المنح والبعثات الدراسية للباحثين المصريين والأمريكيين، وذلك في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.