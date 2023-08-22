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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فرصة للتصوير.. القمر في التربيع الأول لشهر صفر يزين السماء

صدى البلد

يرصد قمر صفر في طور التربيع الأول اليوم الخميس القادم بسماء مصر والعالم العربي وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحة. 

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن القمر سيشرق عند الظهر في تمام الساعة 11:58 وعندها سيكون قد وصل إلي أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا الى منتصف الليل بالتوقيت المحلى. 

وتعد فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

ظهور"السماك الأعزل" بالقرب من القمر الليلة

وعلى جانب آخر شهدت سماء مصر أمس ظاهرة فلكية، حيث اقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، اننا شهدنا أمس ظاهرة فليكة مميزة وفريدة حين نشاهد القمر برفقة نجم مميز للغاية ويمكنا مشاهدة نجم سبيكا Spica السماك الأعزل بالعين المجردة.

واوضح تادرس انه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم إلى أن يغرب هذا المشهد بغضون 9:50 مساءا تقريبا.

 

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