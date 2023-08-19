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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تعلن عن منح للطلاب

صدى البلد

 أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن فتح باب التقديم  لمنح الطلاب، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، داخل المراكز والمعامل البحثية بالكلية.

وأشارت إلى أن المنح تأتي برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، أن المنح تأتي لدعم منظومة البحث العلمي، عن طريق إعداد باحثين متخصصين في مختلف التخصصات، لديهم مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة
في المعامل الآتية بالكلية:
1- معمل التحكم في الملوثات والضوضاء.
2- معمل الطاقة الجديدة والمتجددة
3- معمل النانوتكنولوجي.

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ومن جهته، أوضح وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، شروط التقديم، وهي كما يلي:
1. أن يكون مصري الجنسية .
2. أن يكون من خريجي كلية التكنولوجيا والتعليم (التعليم الصناعي سابقا ) ـ جامعة حلوان .
3. أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدراسة .
4. التفوق الدراسي في المرحلة الجامعية الأولي حيث يشترط الحصول علي تقدير جيد جدا علي الاقل في سنة التخرج .
5. الا يكون قد مضي علي حصوله علي درجة البكالوريوس أكثر من ثلاث سنوات لمنحه التفــرغ ماجستير والا يكون قد مضي علي حصوله علي درجة الماجستير أكثر من ثلاث سنوات لمنحه الدكتوراه .
6. الا يزيد سن الدارس عن 26 عاما عند التقدم بأوراقة كطالب بحث ماجستير والا يزيد عن 30 عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث دكتوراه .
7. أن يكون قد انهي الخدمة العسكرية او اعفي منها ( بالنسبة للذكور ) .
8. أن يقيد بالدراسات العليا بالكلية بالمرحلة المتقدم لها كطالب بحث.
9. يمكن الاعفاء من شرط واحد من الشروط الواردة في البندين رقم ( 5 ، 6 ) .

وأشار عميد الكلية إلى المستندات المطلوبة للتقديم، وهي كالتالي:

1. أصل شهادة التخرج بالنسبة لطالب الماجستير واصل شهادة التخرج والماجستير بالنسبة لطالب الدكتوراه . أصل بيان تقديرات المقررات الدراسية للمرحلة الجامعية الاولي .
2. أصل شهادة ميلاد حديثة .
3. صورة البطاقة الشخصية .
4. أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها .
5. شهادة حسن سير وسلوك .
6. إقرار بالتفرغ التام للدارسة وعدم قبول أي عمل اخر اثناء فترة المنحة .
7. شهادة قيد بالدراسات العليا .
8. عدد 6 صور شخصية .

مواعيد التقدم :
يتم التقدم المستندات  المطلوبة بقسم الدراسات العليا بالكلية في الفترة حتي 7/9/2023 وهو أخــر موعــد للتقــديــم للمنــح

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