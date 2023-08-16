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تعليم

القمر يقترن بالمريخ الكوكب الأحمر فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

ظاهرة فلكية -صورة
ظاهرة فلكية -صورة تعبيرية

تشهد سماء مصر يوم الجمعة القادمة ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، فى مشهد جميل وبديع يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

الكوكب الأحمر والقمر … ظاهرة فلكية تنتظرها مصر 

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: أننا نشاهد يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس مشهد خلاب وساحر حيث يظهر كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) ، ويكون مشاهد في مساء مصر بوضوح.

واوضح تادرس، أن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) يكون واضح في السماء بجوار القمر، وسيصبح بإمكان هواة الفلك مشاهدته بالعين المجردة بدون الاستعانة بالتسلكوب وذلك بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل ، واننا نرى القمر بجوار كوكب المريخ حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة  الى ان يغرب هذا المشهد سريعا بغضون 8:50 مساءا تقريبا.

ظاهرة فلكية جديدة.. القمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس الليلة

وأوصى أستاذ الفلك، جميع هواة الفلك ومحبيي رصد الظواهر الفلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية بالتوجه إلى مكان يتمتع بإطلالة جيدة، وإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأكد الدكتور أشرف تادرس علي أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

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