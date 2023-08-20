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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القمر يعانق قلب العقرب في سماء مصر.. 24 أغسطس

قلب العقرب
قلب العقرب

تشهد سماء مصر، يوم الخميس القادم ظاهرة فلكية مميزة، حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة، وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال؛ لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، أننا علي مواعيد يوم الخميس القادم الموافق 24 أغسطس ظاهرة فلكية جميلة ومع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يستعد الراصدون وهواة الفلك لمتابعتها وهي اقتران القمر مع نجم قلب العقرب، وسنتمكن من مشاهدة نجم قلب العقرب أثناء اقترانه مع القمر ومشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

وأوضح تادرس، أن القمر مع نجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) يمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة، عند دخول الليل يوم الخميس، 24 أغسطس، وحتى بداية غروب هذا المشهد، بغضون 23:50 مساء تقريبا.

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وأشار أستاذ الفلك إلي أن النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ألمع نجم في برج العقرب.

وأشار الدكتور اشرف تادرس، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

قلب العقرب سماء مصر ظاهرة فلكية مميزة Antares النجم العملاق قلب العقرب Antares

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