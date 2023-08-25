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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الآن.. قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين السماء

القمر
القمر

تتزين سماء مصر الآن  بظهور قمر التربيع الأول لشهر صفر لعام 1445هـ،  فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

 

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أن القمر أشرق أمس عند الظهر في تمام الساعة 11:58 وعندها سيكون قد وصل إلي أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا الى منتصف الليل بالتوقيت المحلى.

 

ويظهر خلال فترة التربيع الأول، نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، ويعد هذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

قلب العقرب.. نجم أحمر عملاق يظهر بجوار القمر الليلة

وعلى جانب آخر شهدت سماء مصرالليلة ظاهرة فلكية مميزة، حين اقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة، وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال؛ لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

 

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، أننا كنا على مواعيد يوم الخميس 24 أغسطس ظاهرة فلكية جميلة ومع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة يستعد الراصدون وهواة الفلك لمتابعتها وهي اقتران القمر مع نجم قلب العقرب، وسنتمكن من مشاهدة نجم قلب العقرب أثناء اقترانه مع القمر ومشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

 

وأوضح تادرس، أن القمر مع نجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) يمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة، عند دخول الليل، وحتى بداية غروب هذا المشهد، بغضون 23:50 مساء تقريبا.

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