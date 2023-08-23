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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع القومي لبحوث الإسكان والبناء

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون

وقعت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور محمود الشيخ، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في المجالات المتعلقة بتطوير البناء.

وقع الاتفاقية الدكتور محمود الشيخ رئيس الجامعة، والدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور الدكتور طارق بهاء نائب رئيس المركز، والدكتور طارق عبدالملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور سيد الفار وكيل الكلية للتدريب، والدكتورة غادة ماهر منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والدكتورة بثينة محمود مدرس ريادة الأعمال بالجامعة.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ الأنشطة العملية والبحثية المختلفة، حيث سيتم تبادل النشرات ومواد البحوث والنشر العلمي والمعلومات حول مجالات الاهتمام والمنفعة المشتركة.

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كما تتضمن الاتفاقية، مقترح إنشاء برنامج دراسى بالجامعة فى تكنولوجيا البناء والإسكان، وكذلك تنظيم  ورش عمل واجتماعات علمية مشتركة وإتاحة فرصة التقدم فى مجالات نقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب والدعم الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، وتطوير التعليم الجامعي، والتطوير المؤسسي والتخطيط طويل المدى.

وصرح الدكتور محمود الشيخ، بأن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يعد أحد أهم المراكز البحثية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أهمية التعاون العلمي والبحثي بين الطرفين.

وأكد رئيس الجامعة، أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم كافة التسهيلات اللازمة لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وأعضاء هيئة التدريس في المجالات المتعلقة بمشروعات الطلاب والاختبارات المعملية والحقلية.

وأشار الدكتور محمود الشيخ،إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتدريب العملى، وتنمية قدراتهم الفنية والتكنولوجية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية  وخلق بيئة محفزة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية لتلبية احتياجات المجتمع ودفعه نحو النمو والتطور.

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جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء وزارة الإسكان والمرافق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور محمود الشيخ

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